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Стаховсикй не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Гамбурге

24 октября, 20:03

Украинец проиграл представителю из Турции

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: AFP

Сергей Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал хардового турнира в Гамбурге с призовым фондом 46,600 евро.

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33-летний украинец проиграл 23-летнему представителю Турции Алтугу Челикбилеку. Поединок продолжался 1 час 30 минут и завершился в пользу турка со счетом 7:6, 6:2.

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: AFP

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Стаховский выполнил девять эйсов и допустил пять двойных ошибок, а Челикбилек на подаче не ошибался и три раза подал навылет. Украинский теннисист был четверым сеянным на турнире и начал выступления со второго круга, где обыграл Максима Гресси.

Как мы писали ранее, первая ракетка Украины Элина витолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннису. Год назад украинке на нашлось равных в Сингапуре. Подтверждать королевское звание Элина будет в Поднебесной.

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теннис теннисист Сергей Стаховский

Источник: Сегодня|Спорт

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