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Свитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннису

23 октября, 13:08

Год назад украинке на нашлось равных в Сингапуре. Подтверждать королевское звание Элина будет в Поднебесной

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прилетела в китайский Шэньчжэнь на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом в 14 миллионов долларов. Соревнования стартуют в воскресенье, 27 октября. А перед этим соискательницы титула примут участие в различных медиа-активностях, включая жеребьевку группового этапа.

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Фото с прилета вШэньчжэнь Свитолина выложила у себя в Instagram. Обращает на себя внимание новый элемент имиджа лучшей украинской теннисистки – в Поднебесную Элина прибыла в стильных очках.

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Отметим, что Шэньчжэнь впервые в истории принимает Итоговый турнир WTA. До этого неофициальный чемпионат мира по теннису несколько лет подряд проходил в Сингапуре. При этом в прошлом году победительницей соревнований стала именно Элина Свитолина, в финале одолевшая американку Слоан Стивенс.

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Как сообщалось ранее, Ястремская узнала соперниц по турниру с призовым фондом в 2,4 млн в Чжухае. По результатам жеребьевки одиночного разряда, 19-летняя украинка попала в группу "Азалия", где за выход в полуфинал сразится с Кики Бертенс и Донной Векич.

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теннис Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA

Источник: Сегодня|Спорт

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