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Стаховский не смог выйти в четвертьфинал турниа во Франции

5 сентября, 19:39

Теннисист проиграл французу

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: AFP

Украинский теннисист Сергей Стаховский провел матч 1/8 финала на турнире в Кассисе — его соперником был француз Райан Руман, который занимает лишь 496-ю позицию в рейтинге ATP. Ранее экс-пятая ракетка мира, а ныне комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Серена Уильямс – Элина Свитолина в полуфинале US Open.

Первый сет Стаховский проиграл со счетом 2:6, а вторая партия мало чем отличалась от первой. Как итог, второй сет Стаховский проиграл со счетом 2:6.

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Райан Руман на стадии 1/4 финала турнира в Кассисе будет противостоять своему соотечественнику – Жо-Вильфриду Цонга.

Райан Руман (Франция, 496) — Сергей Стаховский (Украина, 147) 2:0 (6:2, 6:2)

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Обыграв во вторник Йоханну Конту в матче за выход в полуфинал US Open-2019, Элина Свитолина гарантировала себе место в ТОП-3 рейтинга WTA по окончании Открытого чемпионата США. Если же 24-летняя одесситка выиграет американский "Шлем", то с нынешнего пятого места в списке лучших теннисисток планеты взлетит сразу на вторую позицию.


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теннис теннисист Сергей Стаховский

Источник: Сегодня|Спорт

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