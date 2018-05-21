Стаховский выиграл матч квалификации Ролан Гаррос

Сегодня, 20:54

Экс-первая ракетка Украины обыграл белоруса Егора Герасимова в трех сетах

Сергей Стаховский. Фото btu.org.ua
Сергей Стаховский. Фото btu.org.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции. В понедельник экс-лучший теннисист Украины в трех сетах обыграл Егора Герасимова из Беларуси. Матч завершился за 1 час и 43 минуты со счетом 6:3, 1:6, 7:6.

Интересно, что украинец уступил по количеству эйсов (6:7) и выигранных очков (89:94), и совершил больше двойных ошибок на подаче (5:0).

Ранее сегодня Илья Марченко проиграл в квалификации "Ролан Гаррос". Украинец в двух сетах уступил боливийцу Уго Делльену – 4:6, 2:6.

Напомним, что в женском турнире в Риме Элина Свитолина в финале обыграла первую ракетку мира Симону Халеп. Румынка проиграла первый сет "под ноль", счет матча – 6:0, 6:4 в пользу украинской теннисистки.

Ранее мы писали, что лучший теннисист мира Рафаэль Надаль вышел на четвертое место в историипо количеству завоеванных трофеев. У Надаля 78 титулов. Первое место у американца Джимми Коннорса (109), за ним следом расположился швейцарец Роджер Федерер (97), замыкает первую тройку чех Иван Лендл (94).
теннисист, Сергей Стаховский, квалификация , Ролан Гаррос

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Сегодня|Спорт

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