Стаховский выиграл матч квалификации Ролан Гаррос
Экс-первая ракетка Украины обыграл белоруса Егора Герасимова в трех сетах
Украинский теннисист Сергей Стаховский с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции. В понедельник экс-лучший теннисист Украины в трех сетах обыграл Егора Герасимова из Беларуси. Матч завершился за 1 час и 43 минуты со счетом 6:3, 1:6, 7:6.
Интересно, что украинец уступил по количеству эйсов (6:7) и выигранных очков (89:94), и совершил больше двойных ошибок на подаче (5:0).
Ранее сегодня Илья Марченко проиграл в квалификации "Ролан Гаррос". Украинец в двух сетах уступил боливийцу Уго Делльену – 4:6, 2:6.
Напомним, что в женском турнире в Риме Элина Свитолина в финале обыграла первую ракетку мира Симону Халеп. Румынка проиграла первый сет "под ноль", счет матча – 6:0, 6:4 в пользу украинской теннисистки.
Ранее мы писали, что лучший теннисист мира Рафаэль Надаль вышел на четвертое место в историипо количеству завоеванных трофеев. У Надаля 78 титулов. Первое место у американца Джимми Коннорса (109), за ним следом расположился швейцарец Роджер Федерер (97), замыкает первую тройку чех Иван Лендл (94).
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