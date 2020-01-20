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"Стыдно носить на себе собачий ужин": 20 ракетку мира высмеяли в Австралии и сделали ему предложение

20 января, 11:46

Григор Димитров "заслуживал поражения из-за своего спортивного костюма"

Григор Димитров/Фото AusOpen

Григор Димитров/Фото AusOpen

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Настоящий ажиотаж из-за своего спортивного костюма на Australian Open-2020 вызвал 28-летний болгарский теннисист Григор Димитров, который в первом круге обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро — 4:6, 6:2, 6:0, 6:4. Ранее мы сообщали, что Роджер Федерер установил новый рекорд Открытого чемпионата Австралии.

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Григор Димитров/Фото AusOpen

Григор Димитров/Фото AusOpen

Спортсмен вышел на корт в костюме черного цвета с золотыми рисунками, который одним напомнил безвкусного леопарда, другие написали, что только из-за этого костюма Димитров заслуживает поражение. А один из пользователей Twitter отметил, что стыдно носить на себе "собачий ужин".

Но болельщикам теннисиста его стиль, похоже, пришелся по душе. Одна из девушек вывесила на трибуне в Мельбурне большой флаг Болгарии с надписью: "Григор, женись на мне!"

Ранее мы писали, что матч Ястремской на Australian Open 2020 перенесен из-за дождя. Даяна выйдет на корт уже 21 января.

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Источник: Сегодня|Спорт

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