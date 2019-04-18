Свитолина не готова вернуться на корт: в Шутгарте ее заменит Цуренко
Лучшая теннисистка Украины продолжает восстанавливаться после травмы колена
Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение отказаться от участия в турнире WTA Premier, стартующего в понедельник в Штутгарте, Германия. Виной тому недолеченная травма колена, которая беспокоила украинку в Индиан-Уэллс и Майами. Украинская теннисистка еще не готова принять участие в соревнованиях, хотя уже ведет подготовку к грунтовому сезону.
После отказа Свитолиной ее место в основной сетке турнира заняла вторая ракетка Украины Леся Цуренко. Украинка в предыдущий раз выступала в Штутгарте в 2010 году и покинула его после первого раунда.
В прошлом году Свитолина дошла до четвертьфинала, где проиграла француженке Каролин Гарсии.
Ранее мы писали, что Элине Свитолиной грозят закрыть дверь в сборную Украины. Первая ракетка Украины больше может не сыграть за нашу страну.
Также сообщалось, что Монфис повторит со Свитолиной то же, что у него было с предыдущей девушкой. У Гаэля с Элиной в Париже все будет так же, как со словачкой Доминикой Цибулковой.
Как сообщалось ранее, Элина Свитолина сравнила себя с Порошенко и Зеленским. "Впечатление, что я тоже иду в президенты Украины", – написала лучшая украинская теннисистка после сдачи крови.
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