Свитолина не готова вернуться на корт: в Шутгарте ее заменит Цуренко

Лучшая теннисистка Украины продолжает восстанавливаться после травмы колена

Элина Свитолина. Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение отказаться от участия в турнире WTA Premier, стартующего в понедельник в Штутгарте, Германия. Виной тому недолеченная травма колена, которая беспокоила украинку в Индиан-Уэллс и Майами. Украинская теннисистка еще не готова принять участие в соревнованиях, хотя уже ведет подготовку к грунтовому сезону.

После отказа Свитолиной ее место в основной сетке турнира заняла вторая ракетка Украины Леся Цуренко. Украинка в предыдущий раз выступала в Штутгарте в 2010 году и покинула его после первого раунда.

В прошлом году Свитолина дошла до четвертьфинала, где проиграла француженке Каролин Гарсии.

Ранее мы писали, что Элине Свитолиной грозят закрыть дверь в сборную Украины. Первая ракетка Украины больше может не сыграть за нашу страну.

Также сообщалось, что Монфис повторит со Свитолиной то же, что у него было с предыдущей девушкой. У Гаэля с Элиной в Париже все будет так же, как со словачкой Доминикой Цибулковой.

Как сообщалось ранее, Элина Свитолина сравнила себя с Порошенко и Зеленским. "Впечатление, что я тоже иду в президенты Украины", – написала лучшая украинская теннисистка после сдачи крови.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Свитолина не готова вернуться на корт: в Шутгарте ее заменит Цуренко". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"