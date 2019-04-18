Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Свитолина не готова вернуться на корт: в Шутгарте ее заменит Цуренко

Сегодня, 21:04

Лучшая теннисистка Украины продолжает восстанавливаться после травмы колена

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение отказаться от участия в турнире WTA Premier, стартующего в понедельник в Штутгарте, Германия. Виной тому недолеченная травма колена, которая беспокоила украинку в Индиан-Уэллс и Майами. Украинская теннисистка еще не готова принять участие в соревнованиях, хотя уже ведет подготовку к грунтовому сезону.

После отказа Свитолиной ее место в основной сетке турнира заняла вторая ракетка Украины Леся Цуренко. Украинка в предыдущий раз выступала в Штутгарте в 2010 году и покинула его после первого раунда.

В прошлом году Свитолина дошла до четвертьфинала, где проиграла француженке Каролин Гарсии.

Ранее мы писали, что Элине Свитолиной грозят закрыть дверь в сборную Украины. Первая ракетка Украины больше может не сыграть за нашу страну.

Также сообщалось, что Монфис повторит со Свитолиной то же, что у него было с предыдущей девушкой. У Гаэля с Элиной в Париже все будет так же, как со словачкой Доминикой Цибулковой.

Как сообщалось ранее, Элина Свитолина сравнила себя с Порошенко и Зеленским. "Впечатление, что я тоже иду в президенты Украины", – написала лучшая украинская теннисистка после сдачи крови.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Элина Свитолина, Леся Цуренко

Вы сейчас просматриваете новость " Свитолина не готова вернуться на корт: в Шутгарте ее заменит Цуренко". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

tennisua.org

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучший теннисист Украины проиграл свой первый финал с лета 2018 года

14 апреля, 15:05

Стаховский поднимется на 115-е место в мировой классификации

"Не хочет – не надо": Свитолиной грозят закрыть дверь в сборную Украины

13 апреля, 18:11

Первая ракетка Украины больше может не сыграть за нашу страну

ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса

12 апреля, 12:30

Самые желанные и известные женщины, которые все еще не замужем

Монфис повторит со Свитолиной то же, что у него было с предыдущей девушкой

11 апреля, 21:26

У Гаэля с Элиной в Париже все будет так же, как со словачкой Доминикой Цибулковой

15-летний обидчик украинца повторил рекорд Надаля: видео исторической победы

11 апреля, 17:56

Таких матчей теннис не знал 11 лет: опытного Педро Мартинеса выбил испанский юнец

Он еще жив: в Базеле отказались переименовать арену в честь знаменитого теннисиста Роджера Федерера

10 апреля, 21:32

"Федерер – лицо Швейцарии", он вырос в Базеле и говорит на местном диалекте

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Социологи рассказали о сокращении отрыва между кандидатами

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

Медведчук проговорился о роли Путина на Донбассе

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Идеальный вес женщины (таблица)

Пять симптомов, которые укажут на рак поджелудочной железы

Почему Украина предпочитает американское оружие, а не советское

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Эксклюзивные фитнес-трекеры для спортивных девушек

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в невероятном по накалу поединке, но вылетел из Лиги чемпионов

Вчера, 23:38

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

Бенефис Месси: обзор матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Вчера, 09:10

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Аякс" – 1:2: три гола и четыре VAR

16 апреля, 23:00

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами голов матча 1/4 финала ЛЧ

Онлайн матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов – 3:0

16 апреля, 22:18

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Где смотреть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

16 апреля, 21:45

Список трансляций ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете