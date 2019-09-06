Свитолина – о поражениях в двух полуфиналах "Шлема": "Я должна поработать над психологией"

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал US Open, проиграв в полуфинале легендарной американке Серене Уильямс. Украинка признала превосходство своей знаменитой соперницы и попытается проанализировать с тренером, почему ей не удаются полуфиналы турниров "Большого шлема".

"Я хорошо начала матч. В первых геймах у меня были отличные шансы сделать брейк, удержать свою подачу, но Серена была очень сконцентрированной в эти ключевые моменты. Победа в трех первых геймах дала моей сопернице прекрасный толчок, чтобы играть более свободно.

Вильямс сыграла в тех геймах хорошо, но я должна была усилить игру, а вместо этого сделала невынужденные ошибки. Когда ты играешь против легенды, если ты не используешь свои шансы, Серена затем забирает все, и ты не сможешь ничего вернуть.

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Думаю, что в первых матчах турнира Серена не показывала свою лучшую игру, но дальше набирала форму. Свой четвертьфинал она выиграла за 44 минуты, так? Не скажу, что Серена играла невероятно хорошо сегодня, но она играла на очень высоком уровне.

Два последних турнира "Большого шлема" в этом сезоне были для меня успешными, но к сожалению, оба полуфинала я проиграла, когда мои соперницы имели явное преимущество. Я должна проанализировать, почему так произошло. Я должна обсудить это с тренером и много поработать над психологией, понять, как я должна справляться с давлением в таких поединках, потому что именно в этих матчах ты должна по-настоящему повышать уровень своей игры.

В субботу у меня уже самолет в Китай, я сыграю на турнире в Чжэнчжоу. Мой первый матч будет уже во вторник или среду, так что времени для подготовки у меня нет. Постараюсь восстановиться, потому что у меня есть небольшая проблема с мениском, и я не хочу вновь проходить через то, что мне пришлось этой весной. Не хочу принимать обезболивающие, чтобы не чувствовать боли. Так что посмотрим, как все сложится.

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Я сыграю несколько турниров в Китае, которые очень важны для меня. Я постараюсь вернуться на Итоговый турнир", – сказала Свитолина.

Напомним, что ранее на турнире Свитолина обыграла старшую сестру Серены Венус Уильямс, поэтому победа Уильямс-младшей в какой-то мере является семейным реваншем.

Как мы писали ранее, за выход в полуфинал US Open-2019 Элине Свитолиной полагается 960 000 долларов. Если бы она пробилась в финал, то могла получить 1 900 000 долларов призовых, но в этот раз не получилось.

Свитолина – одна из самых популярных спортсменок Украины. В нашем рейтинге ТОП-100 спортсменов Украины в социальной сети Instagram Элина идет шестой, уступая только футболистам Зинченко и Шевченко, а также боксерам Ломаченко, Усику и Кличко.

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