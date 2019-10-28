Свитолина обыграла вторую ракетку мира в стартовом матче на Итоговом турнире

Украинка с победы начала защиту титула лучшей теннисистки мира

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA в китайском Шэньчжэне с призовым фондом в 14 миллионов долларов. В матче первого тура Пурпурной группы Свитолина обыграла вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову – 7:6 (14:12), 6:4. Мы проводили онлайн трансляцию матча Свитолина – Плишкова.

Напомним, что кроме Свитолиной и Плишковой в Пурпурной группе выступают канадка Бьянка Андрееску (№ 4) и румынка Симона Халеп (№ 5). Добавим, что Свитолина является действующей победительницей Итогового турнира-2018.

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Ранее мы писали, что букмекеры обновили котировки на победительницу неофициального чемпионата мира по теннису. Главными претендентками на трофей в Шэньчжэне и призовой куш в размере от 4,114 до 4,725 миллиона долларов называют канадку Бьянку Андрееску и японку Наоми Осаку. Что касается Элины Свитолиной, то украинка – четвертая в списке фавориток. Поставив один доллар на завоевание ею титула, можно выиграть девять.

Напомним, что в этом году Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Интересно, что в ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса.

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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