Свитолину явно недооценили: букмекеры объявили котировки на выигрыш Элиной Итогового турнира

Лучшая украинская теннисистка - четвертая в списке фаворитов неофициального чемпионата мира по теннису

Элина Свитолина / Фото: AFP

В понедельник, 28 октября, на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации в китайском Шэньчжэне пройдут первые матчи Пурпурной группы. Украинка Элина Свитолина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, а канадка Бьянка Андрееску встретится с румынкой Симоной Халеп.

Онлайн матча Свитолина – Плишкова

Напомним, ранее трехсетовыми матчами на Итоговом турнире стартовала Красная группа. Барти обыграла Бенчич (5:7, 6:1, 6:2), а Осака разделалась с Квитовой – 7:6, 4:6, 6:4.

Читайте также: Украинская теннисистка выиграла малый Итоговый турнир WTA в парном разряде

Элина Свитолина выигрывала Итоговый турнир в 2018 году / Фото: AFP

Реклама

После этих результатов букмекеры обновили котировки на победительницу неофициального чемпионата мира по теннису. Главными претендентками на трофей в Шэньчжэне и призовой куш в размере от 4,114 до 4,725 миллиона долларов называют канадку Бьянку Андрееску и японку Наоми Осаку. Что касается Элины Свитолиной, то украинка – четвертая в списке фавориток. Поставив один доллар на завоевание ею титула, можно выиграть девять.

Свитолина со своими тренерами в Китае

Котировки на выигрыш Итогового турнира WTA

Пурпурная группа

Бьянка Андрееску (№4 Канада) – 4.00

Элина Свитолина (№8 Украина) – 9.00

Каролина Плишкова (№2 Чехия) – 9.00

Симона Халеп (№5 Румыния) – 9.00

Свитолина и Плишкова. Фото – Twitter

Красная группа

Наоми Осака (№3 Япония) – 4.00

Эшли Барти (№1 Австралия) – 4.50

Петра Квитова (№6 Чехия) – 15.0

Белинда Бенчич (№7 Швейцария) – 21.0

Читайте также: Откровения тренера Свитолиной: выиграть супертурнир в Китае Элине поможет кварцевый песок

Напомним, именно Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA в прошлом году. Те соревнования проходили с Сингапуре. Тогда в финале украинка одолела американку Слоан Стивенс, которой среди участниц нынешнего мирового форума нет.

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама