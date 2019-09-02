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Свитолина против Конты: букмекеры спрогнозировали, выйдет ли Элина в полуфинал US Open

2 сентября, 11:24

Все четыре предыдущих поединка против британской соперницы украинка завершила в свою пользу

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Букмекеры назвали котировки на следующий поединок Элины Свитолиной, которая впервые в карьере пробилась в 1/4 US Open. В поединке за выход в полуфинал Открытого чемпионата США во вторник, 3 сентября, первая ракетка Украины встретится с Йоханной Контой – уроженкой Австралии, выступающей за Великобританию.

Ранее Свитолина и Конта уже провели друг с другом четыре поединка. Все четыре завершились в пользу украинки.

По прогнозам аналитиков букмекерских контор, должна Элина Свитолина победить Йоханну Конту и в этот раз. На выигрыш украинки установлен коэффициент 1.57, на победу британки – 2.38. То есть вероятность прохода Свитолиной в полуфинал аналитики оценивают в 60 процентов, а Конты – в 40 процентов. 

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Фото следующей соперницы Свитолиной – Йоханны Конты

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Напомним, одолев в предыдущем раунде американку Мэдисон Киз, Свитолина добилась знакового достижения – она первой в истории украинского тенниса пробилась в четвертьфинал всех мэйджоров: Australian Open, Ролан Гарроса, Уимблдона, а теперь и US Open!

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Как мы писали ранее, на US Open грянул скандал - легендарный Джокович пригрозил болельщику расправой. Сербский теннисист намерен поквитаться с фанатом, который оскорбил Новака во время тренировки.

Также сообщалось о другом инциденте на US Open. Рафаэль Надаль спас ребенка, которого едва не задавила толпа. Знаменитый испанец вытащил мальчугана из давки и подарил ему свой автограф.

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теннис Элина Свитолина Йоханна Конта

Источник: Сегодня|Спорт

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