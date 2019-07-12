Свитолина улетела с Уимблдона на частном самолете, попивая вино

Первая ракетка Украины дошла до полуфинала турнира "Большого шлема"

Свитолина уступила Халеп. Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в полуфинальном поединке Уимблдона экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп со счетом – 1:6, 3:6 и покинула британскую столицу на частном самолёте.

Улетая, спортсменка выложила пост в своем Instagram, в котором рассказала о своих эмоциях после поражения. "Успех или счастье не купишь за деньги… Но тем приятнее плакать на борту частного самолета. Уимблдон-2019 был незабываемым! Можно выпить вина, позволив себе маленькое удовольствие. Перезаряжаюсь, а затем продолжу играть во второй половине сезона", – написала Свитолина.

В финальном матче Уимблдона Симона Халеп сыграет с Сереной Уильямс из США. Решающая встреча состоится 13 июля. Начало матча – в 16:00.

Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась Халеп ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Как мы писали ранее, Элина Свитолина сделала признание после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – заявила украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско на "шлемах".

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