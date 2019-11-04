Впервые за семь лет: лучшая теннисистка Украины завершила сезон без трофеев

Элина Свитолина дважды играла в полуфиналах "Шлемов" и боролась за победу на Итоговом турнире

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина в воскресенье проиграла финал Итогового турнира WTA сопернице из Австралии Эшли Барти со счетом 4:6, 3:6. Первая ракетка нашей страны не только упустила шанс во второй раз подряд завоевать неофициальное звание чемпионки мира, но и завершила год без единого трофея.

В последний раз такое случалось с Элиной еще в 2012 году, когда она находилась в мировой классификации за пределами ТОП-150. Сейчас, напомним, Свитолина занимает шестое место в мире.

Всего наша теннисистка завоевала за карьеру 13 турниров WTA, в том числе Итоговый турнир-2018 в Сингапуре и четыре турнира категории Premier 5 в Дубае, Риме (дважды) и Торонто. А в этом сезоне доходила до полуфиналов турниров "Большого Шлема" – Уимблдона и US Open. Общий заработок призовых украинки составляет 19 234 960 долларов. Ранее мы писали, что, даже проиграв финал Итогового турнира, Элина заработала рекордные призовые в карьере.

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После завершения сезона Свитолина рассказала, что будет делать после выигрыша 60 миллионов в Китае. Разобраться с травмой, поддержать парня и махнуть в Эмираты – первая ракетка Украины раскрыла планы на отпуск.

Смотрите, как Свитолина выигрывала Итоговый чемпионат-2018

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