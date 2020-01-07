Свитолина впервые за пять лет не выступит на своем самом успешном турнире

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Прима украинского тенниса Элина Свитолина не выступит на турнире WTA в Дубае. Последние пять лет одесситка стабильно ездила в Объединенные Арабские Эмираты и дважды здесь побеждала: в 2017 и 2018 годах. А в 2016 и 2019-м украинка добиралась до полуфинальной стадии. Пройдет турнир с 17 по 22 февраля 2020 года. К слову, читайте о заявке Украины на матчи Кубка Федерации.

Отказ Свитолиной связан, вероятнее всего, с желанием взять паузу в напряженном графике. Ведь после Открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 20 января по 2 февраля, нашу пятую ракетку мира ждут в лагере сборной Украины. С 5 по 8 февраля "сине-желтые" сыграют в Кубке Федерации в Эстонии в Первой группе Евро-Африканской зоны. Читайте, как Свитолина готовилась к сезону.

А затем, с 10 по 16 февраля, украинка собралась выступить на турнире в Таиланде, в городе Хуахин. В это же время более денежный турнир пройдет в Санкт-Петербурге, но Свитолина не изъявила желания вновь ехать в Россию.

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