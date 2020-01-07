Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Свитолина впервые за пять лет не выступит на своем самом успешном турнире

7 января, 23:39

Украинская теннисистка пропустит соревнования в Дубае, где дважды побеждала

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Прима украинского тенниса Элина Свитолина не выступит на турнире WTA в Дубае. Последние пять лет одесситка стабильно ездила в Объединенные Арабские Эмираты и дважды здесь побеждала: в 2017 и 2018 годах. А в 2016 и 2019-м украинка добиралась до полуфинальной стадии. Пройдет турнир с 17 по 22 февраля 2020 года. К слову, читайте о заявке Украины на матчи Кубка Федерации.

Отказ Свитолиной связан, вероятнее всего, с желанием взять паузу в напряженном графике. Ведь после Открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 20 января по 2 февраля, нашу пятую ракетку мира ждут в лагере сборной Украины. С 5 по 8 февраля "сине-желтые" сыграют в Кубке Федерации в Эстонии в Первой группе Евро-Африканской зоны. Читайте, как Свитолина готовилась к сезону.

А затем, с 10 по 16 февраля, украинка собралась выступить на турнире в Таиланде, в городе Хуахин. В это же время более денежный турнир пройдет в Санкт-Петербурге, но Свитолина не изъявила желания вновь ехать в Россию.

Реклама

Узнайте, как Александр Долгополов пытается вернуться в большой теннис.

В тренде
100 самых популярных украинских спортсменов: первый рейтинг 2020 года
Василий Ломаченко - самый популярный украинский спортсмен

Смотрите, как Элина Свитолина выигрывала в Сингапуре

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис Дубай Элина Свитолина WTA

Источник: Большой теннис Украины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
В день разгромного поражения Свитолина поднялась в мировом теннисном рейтинге
В день разгромного поражения Свитолина поднялась в мировом теннисном рейтингеТеннис
Лучшие спортсменки Украины-2019: камбек Харлан и Бережной, инопланетянка Магучих и уникум Белодед
Лучшие спортсменки Украины-2019: камбек Харлан и Бережной, инопланетянка Магучих и уникум БелодедДругие
С улицы – в большой теннис: украинец отказался от разминки, чтобы не поняли, что он не умеет играть
С улицы – в большой теннис: украинец отказался от разминки, чтобы не поняли, что он не умеет игратьТеннис
Неудачное начало сезона: Свитолина проиграла первый матч в 2020 году
Неудачное начало сезона: Свитолина проиграла первый матч в 2020 годуТеннис
Приведут ли разрушительные пожары в Австралии к переносу матчей Australian Open
Приведут ли разрушительные пожары в Австралии к переносу матчей Australian OpenТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...