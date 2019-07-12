"Теперь буду работать над ногами": Свитолина покидает Уимблдон с высоко поднятой головой

Элина зачехлилась в рекордном полуфинале, Серена в 37 лет идет за 24-м "Шлемом"

Элина Свитолина. Фото: AFP

Финальные страницы английской сказки Свитолиной оказались написаны чуть раньше, чем хотелось Элине перед полуфиналом с Симоной Халеп. Но давайте смотреть правде в глаза – позже, чем предполагалось на старте Уимблдона. Мартовская травма и ни одной победы в сезоне на травяных кортах явно не свидетельствовали в пользу украинки перед самым старым турниром "Большого шлема". Но вполне преемлемая сетка, характер и отличная физическая форма, которую отмечали абсолютно все, помогли Свитолиной стать лишь вторым представителем Украины после Андрея Медведева в 1/2-й "Шлема".

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Хотя сама Элина не до конца довольна формой: "Я пока не вышла на свой максимум, если говорить о работе нижней части корпуса. Хорошо, что после каждого матча у меня был день отдыха. Нужно было укреплять ноги, на траве важно иметь стабильность. Теперь буду работать в тренажерном зале над ногами, чтобы сделать их взрывными".

Перед полуфиналом Уимблдона в очных встречах Свитолиной и Халеп наблюдался паритет: по четыре победы. Но самую свежую из них добыла как раз румынка в 2019-й в полуфинале в Дохе. Эксперты отмечали схожие стили девушек, но победу отдавали 7-му номеру рейтинга WTA, Симоне. И пророчества сбылись: Халеп выиграла 6:1 и 6:3 и прошла в финал. А у Элины на Шлемах все не складываются матчи с соперницами из топ-20 – выиграла всего три из 20-ти.

ТЕРПЕНИЕ. Как призналась румынка, счет не отвечает событиям на корте – все розыгрыши были невероятно нервные. Но после двух затяжных стартовых геймов именно Халеп выглядела более уверенной, стараясь контролировать игру до мельчайших подробностей.

"Первые два гейма были, и правда, очень долгими, – подтвердила №1 Украины. – В начале ты хочешь сыграть хорошо и показать, что пришел сюда бороться. Не скажу, что это был ключевой момент, но я не воспользовалась своими шансами. Во втором сете при счете 3:3 мне стоило сыграть немного лучше. Возможно, я допустила слишком много невынужденных ошибок. Это позволило ей выйти вперед и почувствовать уверенность. Мы обе умеем хорошо бегать, очевидно, что она много мячей возвращает на чужую половину. С ней нужно играть более терпеливо, чем с другими теннисистками. Возможно, надо было действовать чуть более агрессивно. Как я восстанавливаюсь после поражений? Ни с кем не разговариваю".

ЗА 24-М.Халеп в финале встретится с Сереной Уильямс, которой для победы в полуфинале над Стрыцовой понадобился ровно час 6:1, 6:2. 37-летняя американка снова в прекрасной форме и вышла в свой 32-й финал на Шлемах и 11-й на Уимблдоне. Травяной мэйджор она выигрывала семь раз, и это ее четвертый финал за пять лет – в 2015 и 2016 годах она выигрывала в Англии титул, а в 2017-м пропускала турнир из-за беременности. В субботу Серена сразится с Халеп за рекордный в Открытой эре 24-й титул на Шлемах. У румынки пока только один такой трофей.

ЮНЫЕ. Зато все еще рассчитывает на финал Уимблдона другая украинка – Дарья Снигур сыграет в 1/2-й юниорских соревнований. Накануне в четвертьфинале она за час обыграла россиянку Кудерметову, победив в 10-м матче подряд на траве. На прошлой неделе 17-летняя киевлянка взяла турнир 1-й категории в Рохэмптоне. Для Дарьи это 2-й полуфинал на Шлемах в этом году: в январе в Австралии уступила будущей чемпионке, датчанке Кларе Таусон.

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