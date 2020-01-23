"Теперь все можем идти спать": Свитолина рассказала о победе над американкой с плоскими ударами

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии – заключительный матч дня с американкой Лорен Дэвис завершился в Мельбурне уже ночью – без пятнадцати минут час по местному времени.

"Спасибо всем, кто остался так поздно, чтобы посмотреть наш матч и поддержать нас обеих, – сказала Свитолина. – С Лорен всегда играть очень трудно, она все время возвращает еще один мяч на твою сторону, нужно много работать ногами, чтобы адаптироваться к ее плоским ударам. Я довольна, что смогла выиграть в двух сетах. Теперь мы все можем идти спать", – пошутила напоследок укра

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Во третьем круге Austalian Open пятая ракетка мира Элина Свитолина сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы, которая сейчас идет на 32-й позиции в рейтинге WTA. В прошлом году украинка добиралась в Мельбурне до 1/4 финала.

Ранее рассказали, какие шансы Свитолиной пройти Мугурусу в третьей круге Australian Open.

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