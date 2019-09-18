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Травмы вернулись к Свитолиной: Элина покидает турнир в Гуанчжоу

18 сентября, 18:33

Лучшая украинская теннисистка вынуждена зачехлить ракетку на соревнованиях в Китае

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Травмы, от которых лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина натерпелась в начале года, снова преследуют 25-летнюю одесситку. На турнире в китайском Гуанчжоу Элина, выступая с перемотанным коленом, из-за повреждения не смогла доиграть матч второго круга против чешки Марии Бузковой. Хотя накануне, напомним, Свитолина легко разделалась со словенкой Якупович.

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Сегодня Элина Свитолина по ходу встречи уступала Марии Бузковой, отказавшись от продолжения поединка при счете 4:6, 3:4 в пользу своей соперницы. Отметим, что на момент прекращения матча украинка записала на свой счет 2 эйса и один брейкпоинт при 7 двойных ошибках. Чешка, в свою очередь, оформила 2 подачи навылет и два брейка.

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Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

Также мы рассказывали, что китайцы дали неожиданное прозвище Свитолиной. Элина не смогла сдержать смех, когда ей назвали никнейм, придуманный фанатами из Поднебесной. Оказалось, что в переводе на русский он звучит как "пекинская капуста".

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теннис Элина Свитолина

Источник: Сегодня|Спорт

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