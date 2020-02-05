Тяжелые мячи нам на руку и прогноз по травме Марты: капитан Украины о готовности к Кубку Федерации

Элина Свитолина, Ольга Савчук, Катарина Завацкая и Михаил Филима / Фото: Федерация тенниса Украины

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Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима рассказал о подготовке команды к матчам в Кубке Федерации. Уже 6-7 февраля "сине-желтые" в Таллинне проведут отборочный турнир за право выхода в плей-офф Мировой группы.Соперники Украины по группе Кубка Федерации – Болгария и Хорватия.

Марта Костюк / Фото: Федерация тенниса Украины

К сожалению, после вчерашней тренировке на эстонских кортах сборная Украины потеряла Марту Костюк. 17-летняя теннисистка повредила ногу, однако Филима надеется, что травма не очень серьезная:

"Марта довольно эмоционально отреагировала. Медицинский штаб также ожидал худшего, но никаких синяков или отеков нет. Посмотрим после ночи, завтра будет известно чуть больше. Надеюсь, что она будет готова на четверг, возможно, в пятницу. Кого мы будем ставить на пару? Планировал ставить Марту Костюк, попробуем 2-3 варианта комбинаций. Все будет зависеть от ее состояния. Надеюсь, что с ней все будет хорошо".

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Даяна Ястремская и Катарина Завацкая / Фото: Федерация тенниса Украины

Условиями в Таллинне Михаил остался доволен – и кортами, и размещением. Но пожаловался на тяжелые мячи.

"На кортах комфортное покрытие, средняя скорость, даже немного ближе к быстрому харду. Мячи тяжелые, не понимаю, почему был именно такой выбор. У Babolat есть несколько моделей, которые гораздо лучше по своим показателям. Трудно сказать, для кого-то это будет серьезным недостатком. Думаю, что для нас это даже лучше, ведь наши девушки играют в быстрый теннис. В остальном – все хорошо, комфортные залы, комфортная температура. Хороший отель, от которого ехать всего 10 минут до спортивного центра, где проходят соревнования".

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