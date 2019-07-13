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Уильямс – Халеп: прогноз букмекеров на финал Уимблдона

13 июля, 14:48

С вероятностью в 62 процента американская теннисистка выиграет свой 24-й титул "Большого Шлема"

Финал Уимблдона. Серена Уильямс против Симона Халеп
Финал Уимблдона. Серена Уильямс против Симона Халеп. Фото: AFP

В субботу в 16:00 по киевскому времени в пригороде Лондоне начнется женский финал Уимблдонского теннисного турнира. Встречаются американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп, которая ранее в полуфинале выбила первую ракетку Украины Элину Свитолину. Эксперты букмекерских контор прогнозируют успех американки в решающем матче Уимблдона. Так, коэффициент на победу Серены Уильямс составляет 1.55, тогда как ставку на победу Симоны Халеп можно сделать за коэффициент 2.55. Таким образом, шансы 37-летней Серены выиграть свой 24-й турнир "Большого Шлема" оцениваются в 62 процента.

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Серена и Симона встречались между собой десять раз: девять побед на счету Уильямс, и лишь один раз победила румынская теннисистка. Серена за свою карьеру выиграла 72 одиночных титула, Симона – 18. На сравнятся девушки и по сумме призовых, заработанных за карьеру. У американки 88 миллионов, у румынки – 30.

Как сообщалось ранее, на взрослом Уимблдоне Федерер обыграл Надаля: это был 40-й матч легендарных теннисистов. Роджер справился с Рафаэлем в четырех сетах, теперь в финале он сразится с Новаком Джоковичем.

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Тег букмекеры, Серена Уильямс, теннисистка, Уимблдон, Симона Халеп

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Сегодня|Спорт

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