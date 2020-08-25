Украинка Ястремская продолжает крушить американок на турнире с призовым фондом 2 млн долларов

Вторая ракетка украинского тенниса Даяна Ястремская вышла в 1/8 финала турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке с призовым фондом в 2 миллиона 250 тысяч долларов, одолев в трех сетах хозяйку кортов американку хорватского происхождения Бернарду Перу – 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.
Читайте также: Бутылка с водой и – прическа огонь: как первую ракетку мира подстриг физиотерапевт
Поединок Даяны Ястремской и Бернарды Перы продолжался 2 часа 5 минут. Украинская теннисистка по ходу матча допустила шесть двойных ошибок, но при этом сделала столько же подач навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.
Отметим, что выход в 1/8 финала соревнований, проходящих без зрителей из-за пандемии коронавируса, обеспечил украинке 22 тысячи долларов призовых. В следующем раунде Даяна Ястремская сыграет с бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии, с которой ранее еще ни разу не встречалась.
Читайте также: Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенка
Напомним, на старте хардового турнира в США 20-летняя Даяна Ястремская справилась с Венус Уильямс – украинка подвернула ногу и проиграла первый сет, но взяла две следующие партии и одолела легендарную американку, которая в два раза старше ее.
Смотрите, как Даяна до карантина побеждала в Катаре
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк