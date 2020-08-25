Українська
$ 27,39
32,46
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Украинка Ястремская продолжает крушить американок на турнире с призовым фондом 2 млн долларов

25 августа, 07:14

Олег Люлька Олег Люлька

Вслед за легендарной Венус Уильямс вторая ракетка украинского тенниса разобралась с Бернардой Перой

Вторая ракетка украинского тенниса Даяна Ястремская вышла в 1/8 финала турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке с призовым фондом в 2 миллиона 250 тысяч долларов, одолев в трех сетах хозяйку кортов американку хорватского происхождения Бернарду Перу – 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.

Реклама

Читайте также: Бутылка с водой и – прическа огонь: как первую ракетку мира подстриг физиотерапевт

Поединок Даяны Ястремской и Бернарды Перы продолжался 2 часа 5 минут. Украинская теннисистка по ходу матча допустила шесть двойных ошибок, но при этом сделала столько же подач навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

Отметим, что выход в 1/8 финала соревнований, проходящих без зрителей из-за пандемии коронавируса, обеспечил украинке 22 тысячи долларов призовых. В следующем раунде Даяна Ястремская сыграет с бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии, с которой ранее еще ни разу не встречалась.

Даяна Ястремская
Реклама

Даяна Ястремская

В тренде
Легендарный Усейн Болт заразился коронавирусом после вечеринки в честь дня рождения

Читайте также: Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенка

Напомним, на старте хардового турнира в США 20-летняя Даяна Ястремская справилась с Венус Уильямс – украинка подвернула ногу и проиграла первый сет, но взяла две следующие партии и одолела легендарную американку, которая в два раза старше ее.

Смотрите, как Даяна до карантина побеждала в Катаре

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США теннис теннисистка Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенка
Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенкаТеннис
Украинский спорт потерял невероятную красотку: молодая теннисистка приняла польское гражданство
Украинский спорт потерял невероятную красотку: молодая теннисистка приняла польское гражданствоТеннис
Известный теннисист сдал позитивный тест на коронавирус, но не отказался от US Open
Известный теннисист сдал позитивный тест на коронавирус, но не отказался от US OpenТеннис
Шевченко, Харлан, Белодед и Беленюк: знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости
Шевченко, Харлан, Белодед и Беленюк: знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем НезависимостиФутбол
Украинская теннисистка на характере обыграла легендарную американку в Нью-Йорке
Украинская теннисистка на характере обыграла легендарную американку в Нью-ЙоркеТеннис
"Я ненавидела себя, у меня были истерики": известная украинка чуть не бросила теннисТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять