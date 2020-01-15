Украинская теннисистка разбила экс-первую ракетку планеты в Аделаиде

Даяна Ястремская выиграла у немки Ангелик Кербер и вышла в четвертьфинал

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Молодая украинская теннисистка-красавица Даяна Ястремская продолжает успешно выступать на турнире WTA в Аделаиде. Сегодня одесситка обыграла бывшего лидера мирового рейтинга – немку Ангелик Кербер. Как мы сообщали, в первом круге Ястремская победила венгерку Тимеа Бабош.

Сейчас Кербер занимает 18-е место в рейтинге WTA, а 19-летняя украинка – 24-е. Однако преимущество с самого начала было на стороне Даяны. Она уверенно взяла первый сет – 6:3. Во втором Ястремская повела 2:0, после чего Ангелик снялась из-за проблем со здоровьем. Таким образом, наша соотечественница оформила вторую победу в столице Австралии и вышла в четвертьфинал.

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За выход в третий круг турнира серии "Премьер" Даяна заработала 22 тысячи долларов. Ее соперницей в четвертьфинале будет хорватка Донна Векич – 20-я ракетка планеты, справившаяся сегодня с Марией Саккари из Греции в трех партиях. Интересно, что в октябре Ястремская обыгрывала Векич на малом Итоговом турнире WTA в двух сетах.

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