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Украинская теннисистка разошлась на турнире в США, выиграв три матча подряд

6 марта, 12:27

Вадим Авдасев

Леся Цуренко победила британку и вышла в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе

Украинка Леся Цуренко набрала ход на турнире WTA Series 125k в американском Индиан-Уэллсе. Минувшей ночью наша спортсменка выиграла тут уже третью встречу. Ранее, во втором круге, Цуренко обыграла россиянку Грачеву, уступив первый сет под нуль.

На этот раз победа далась Лесе довольно легко. 30-летняя уроженка Волыни в третьем круге разобралась с британкой Кейти Бултер в двух партиях – дважды по 6:3. Выйдя в четвертьфинал, Цуренко уже обеспечила себе чек на 4875 долларов.

Ее соперницей по четвертому кругу будет сербка Ольга Данилович. В мировом рейтинге она занимает 179-ю позицию, тогда как украинка – 127-ю. Встреча состоится уже в пятницу: по киевскому времени это будет вечером.

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Читайте также, как Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее.

Ранее в Индиан-Уэллсе проиграли наши Ангелина Калинина и Катарина Завацкая. Молодая одесситка Завацкая уступила китаянке Лин Жу во втором круге – 3:6, 6:7 (3:7).

Напомним, сегодня в Запорожье стартует матч Кубка Дэвиса Украина – Китайский Тайбей.

Смотрите, как украинки побеждали на Открытом чемпионате США

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