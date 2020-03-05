Украинская теннисистка одержала волевую победу над россиянкой в США

Леся Цуренко "под ноль" проиграла Варваре Грачевой первый сет, но затем выиграла два следующих

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в 1/8 финала турнира WTA 125k Series в Индиан-Уэллсе (США). В марафонском матче второго раунда, продолжавшемся более двух часов, наша спортсменка обыграла Варвару Грачеву из России.

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Леся Цуренко "всухую" проиграла Варваре Грачевой первый сет, однако собралась с силами и выиграла две следующие партии – в итоге, 0:6, 6:4, 6:2 в пользу украинки. Напомним, в предыдущем раунде Цуренко также в трех сетах удалось сломить американку- 198-й номер мирового рейтинга Даниэллу Лао.

Леся Цуренко / Фото: AFP Реклама

Следующей соперницей Леси Цуренко на соревнованиях в Индиан-Уэллсе, которые продлятся до 8 марта, будет британская теннисистка Кэти Бултер, которая перед этим также разделалась с представительницей России, одолев в трех партиях Анну Блинкову.

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Как мы писали ранее, лидер сборной Японии по теннису бросил свою команду, боясь заразиться коронавирусом. Йосихито Нисиока отказался от игр за страну в Кубке Дэвиса, заявив, что в случае выступления на родине его затем могут не впустить в США.

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