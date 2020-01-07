Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Украинские теннисисты из-за рубежа поздравили соотечественников с Рождеством

7 января, 18:30

Катарина Завацкая и Сергей Стаховский вспомнили важный православный праздник

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Instagram

Реклама

Сегодня в мире отмечается Рождество по православному календарю. Не прошли мимо этого события и некоторые украинские теннисисты. В частности поздравили народ с Рождеством Катарина Завацкая и Сергей Стаховский. Кстати, читайте о позициях украинцев в мировом рейтинге.

19-летняя красавица Катя Завацкая сейчас находится в Брисбене, где она не прошла квалификацию турнира WTA, но собирается сыграть в Открытом чемпионате Австралии. "Счастливого Рождества", – сделала подпись на английском языке к фотографии вечернего города уроженка Луцка в сети Instagram.

INSTAGRAM

А ветеран сборной Украины Сергей Стаховский присоединил к фотографии собора и надписи о рождении Христа свое фото перед стартом 17-го для него сезона в профессиональном теннисе.

Вчера стало известно, что экс-первая ракетка Украины пытается вернуться в большой теннис. Александр Долгополов уже тренируется после длительного лечения.

Читайте о том, что Украина подала официальную заявку на матчи Кубка Федерации.

Смотрите сюжет о том, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Рождество теннис Сергей Стаховский Катарина Завацкая

Источник: Большой теннис Украины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
В день разгромного поражения Свитолина поднялась в мировом теннисном рейтинге
В день разгромного поражения Свитолина поднялась в мировом теннисном рейтингеТеннис
Лучшие спортсменки Украины-2019: камбек Харлан и Бережной, инопланетянка Магучих и уникум Белодед
Лучшие спортсменки Украины-2019: камбек Харлан и Бережной, инопланетянка Магучих и уникум БелодедДругие
С улицы – в большой теннис: украинец отказался от разминки, чтобы не поняли, что он не умеет играть
С улицы – в большой теннис: украинец отказался от разминки, чтобы не поняли, что он не умеет игратьТеннис
Неудачное начало сезона: Свитолина проиграла первый матч в 2020 году
Неудачное начало сезона: Свитолина проиграла первый матч в 2020 годуТеннис
Уже бросаются топорами: Свитолина и Монфис похвастались необычным увлечением
Уже бросаются топорами: Свитолина и Монфис похвастались необычным увлечениемТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...