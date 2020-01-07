Украинские теннисисты из-за рубежа поздравили соотечественников с Рождеством

Катарина Завацкая и Сергей Стаховский вспомнили важный православный праздник

Катарина Завацкая / Фото: Instagram

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Сегодня в мире отмечается Рождество по православному календарю. Не прошли мимо этого события и некоторые украинские теннисисты. В частности поздравили народ с Рождеством Катарина Завацкая и Сергей Стаховский. Кстати, читайте о позициях украинцев в мировом рейтинге.

19-летняя красавица Катя Завацкая сейчас находится в Брисбене, где она не прошла квалификацию турнира WTA, но собирается сыграть в Открытом чемпионате Австралии. "Счастливого Рождества", – сделала подпись на английском языке к фотографии вечернего города уроженка Луцка в сети Instagram.

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А ветеран сборной Украины Сергей Стаховский присоединил к фотографии собора и надписи о рождении Христа свое фото перед стартом 17-го для него сезона в профессиональном теннисе.

Вчера стало известно, что экс-первая ракетка Украины пытается вернуться в большой теннис. Александр Долгополов уже тренируется после длительного лечения.

Читайте о том, что Украина подала официальную заявку на матчи Кубка Федерации.

Смотрите сюжет о том, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

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