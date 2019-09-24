Вслед за Свитолиной: Ястремская вышла в следующий раунд турнира в Ухане

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в следующий раунд турнира в Ухане. В матче второго раунда она обыграла американку Кристину Макхэйл. Ранее мы рассказывали, что Свитолина вышла в третий круг турнира в Ухане, где встретится с россиянкой.

Американка Макхэйл сопротивлялась отчаянно, однако тайбрейк завершился в пользу украинки. Ястремская выиграла матч за два сета со счетом 3:6, 6:7(7).

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В следующем раунде Даяна встретится с победительницей пары Аманда Анисимова -Каролина Плишкова.

Как мы писали ранее, Свитолина рассказала, почему они с Монфисом – не пара на теннисных турнирах. Со своей предыдущей девушкой из Словакии Гаэль играл в одном дуэте, а вот со Свитолиной – все еще нет. "Существует высокий риск получить травму, и мы стараемся сосредоточиться на одиночных разрядах. А в будущем, я уверена, это может произойти", -– заявила пятая ракетка мира Свитолина, отвечая на вопрос, когда она сыграет в микстовом дуэте со своим парнем.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Элины Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, но и свое благосостояние

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