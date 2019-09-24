Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

Вслед за Свитолиной: Ястремская вышла в следующий раунд турнира в Ухане

24 сентября, 13:06

Наша спортсменка не испытала трудностей с соперницей

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в следующий раунд турнира в Ухане. В матче второго раунда она обыграла американку Кристину Макхэйл. Ранее мы рассказывали, что Свитолина вышла в третий круг турнира в Ухане, где встретится с россиянкой. 

Американка Макхэйл сопротивлялась отчаянно, однако тайбрейк завершился в пользу украинки. Ястремская выиграла матч за два сета со счетом 3:6, 6:7(7).

Реклама

В следующем раунде Даяна встретится с победительницей пары Аманда Анисимова -Каролина Плишкова.

В тренде
"Челси" – "Ливерпуль" 1:2 онлайн матча чемпионата Англии
Мохамед Салах с мячом. "Челси" примет "Ливерпуль" в Лондоне

Как мы писали ранее, Свитолина рассказала, почему они с Монфисом – не пара на теннисных турнирах. Со своей предыдущей девушкой из Словакии Гаэль играл в одном дуэте, а вот со Свитолиной – все еще нет. "Существует высокий риск получить травму, и мы стараемся сосредоточиться на одиночных разрядах. А в будущем, я уверена, это может произойти", -– заявила пятая ракетка мира Свитолина, отвечая на вопрос, когда она сыграет в микстовом дуэте со своим парнем.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Элины Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, но и свое благосостояние

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис теннисистка Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уверенная Свитолина и рекорд Завацкой: украинские теннисистки вышли во второй круг турнира в Гуанчжоу
Уверенная Свитолина и рекорд Завацкой: украинские теннисистки вышли во второй круг турнира в ГуанчжоуТеннис
"Забей на Итоговый": Свитолиной посоветовали лечь под нож ради карьерыТеннис
Стаховский совершил подвиг в матче с венгром, сохранив интригу в Кубке Дэвиса
Стаховский совершил подвиг в матче с венгром, сохранив интригу в Кубке ДэвисаТеннис
Стаховский победил Балаша и вывел Украину вперед в Кубке Дэвиса
Стаховский победил Балаша и вывел Украину вперед в Кубке ДэвисаТеннис
Сборная Украины проиграла Венгрии парную встречу Кубка Дэвиса
Сборная Украины проиграла Венгрии парную встречу Кубка ДэвисаТеннис
Роджер Федерер заговорил о завершении карьеры
Роджер Федерер заговорил о завершении карьерыТеннис

Новости партнеров

Loading...