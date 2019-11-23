Выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменили из-за протестов

Роджер Федерер / Фото: Reuters

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Выставочный матч между Роджером Федерером и Александром Зверевым в Боготе (Колумбия) отменен. Причиной стали продолжающиеся в стране массовые антиправительственные протесты и беспорядки, из-за которых мэр Боготы установил комендантский час. Ранее мы писали, что Латиноамериканское турне Федерера и Зверева началось с победы швейцарца.

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"Я ужасно расстроен за жителей Боготы. Из-за комендантского часа мы, к сожалению, не можем провести матч, которого я так долго ждал. Обещаю всем, что мы с Сашей еще вернемся, чтобы наши колумбийские болельщики могли увидеть нас в игре. У меня прекрасные воспоминания о поездке в Боготу в 2012 году, и мне не терпится это повторить", – написал Федерер в Twitter.

23 ноября Федерер и Зверев сыграют в Мексике на крупнейшей в мире арене для корриды. На днях мы писали, что более 40 тысяч билетов на матч Федерера и Зверевапродали за три часа.

Роджер сейчас занимает в рейтинге Ассоциации-профессионалов (АТР) третье место, тогда как немец – седьмое. Правда, оба теннисиста остановились в полуфиналах недавнего Итогового турнира АТР, который выиграл грек Стефанос Циципас.

Смотрите, какие трюки умеет делать с мячиком легендарный Роджер:

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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