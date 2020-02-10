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Взлететь над миром: Свитолина рискнула и сыграла в теннис на крыше с прозрачным полом

10 февраля, 12:00

Украинка возглавила посев на соревнованиях в Хуахине

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фотографиями из Таиланда, где на этой неделе она сыграет на турнире WTA. Организаторы соревнований пригласили наш четвертый номер WTA в одно из самых известных мест в городе – SkyBar, заведение, которое находится на 27 этаже отеля Hilton Hua Hin. Ранее мы писали, что Монфис обставил свою девушку Свитолину, выиграв чек на 2,5 миллиона.

Элина Свитолина сыграла в теннис на крыше в Таиланде Видео: Instagram

Корт в Таиланде уникален тем, что и пол, и ограждения у него из стекла, и создается впечатление, что тебя ничто не отделяет от края здания.

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Отметим, что Свитолина возглавила посев на соревнованиях в Хуахине. В одиночном разряде украинская прима будет стартовать матчем против представительницы Нидерландов Бибиане Схофс, а в парной сетке сыграет в дуэте с Нг Кван Яу из Гонконга.

Напомним, что свой предыдущий поединок Элина провела на Кубке Федерации в субботу. Наша лучшая теннисистка Элина Свитолина проиграла эстонке Контавейт, но у нее отлегло после победного завершения поединка.

Смотрите, как Элина Свитолина преодолела второй круг одного из турниров Большого шлема

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Таиланд крыша игра Элина Свитолина теннисистка

Источники: Сегодня|Спорт , Большой теннис Украины

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