"Я тебе заплачу, деньги есть": во время матча Уимблдона теннисист посылал судью за едой

Француз Бенуа Пэр по ходу встречи жаловался, что проголодался

Пэр любит веселить публику. Фото: AFP

Победитель двух турниров этого сезона француз Бенуа Пэр по ходу матча Уимблдона против аргентинца Хуана Игнасио Лондеро пытался заказать доставку еды через арбитра на вышке Карлоса Бернардеса.

"Я попросил поесть пять геймов назад, и мне до сих пор ничего не принесли. Я есть хочу. Тут ресторан прямо рядом. Я тебе заплачу. Деньги есть", – сказал 30-летний француз в одном из переходов. Рефери никак не отреагировал на просьбу теннисиста.

Бенуа Пэр добился победы над Лондеро - 4:6, 6:4, 6:4, 7:6 и во втором круге Пэр сыграет с Миомиром Кецмановичем.

Ранее мы писали, что платье Элины Свитолиной на Уимблдоне раскритиковали. "Это несправедливо по отношению к дизайнерам", – возмутилась украинка.

Напомним, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Уимблдоне выступит в платье с кристаллами от Swarowski. Логотип Nike на платье будет украшен 34 кристаллами, которые символизируют возраст Уильямс на момент ее последней победы на Уимблдоне – в 2016 году.

Кстати, организаторы Уимблдона отменили обращение к теннисисткам "миссис" и "мисс". Ранее аналогичным образом поступили на Ролан Гаррос.

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