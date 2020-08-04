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Запрыгнула в последний вагон: лучшая украинская теннисистка заявилась на US Open

4 августа, 14:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Элина Свитолина решила сыграть на Открытом чемпионате США

В конце лета в Нью-Йорке начнется второй турнир из серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат США. Многие звезды тенниса до последнего размышляли, стоит ли ехать на US Open в такие сложные из-за коронавируса времена. Долго сомневалась и пятая ракетка планеты – украинка Элина Свитолина. А на днях Свитолина свела с ума своих фолловеров платьем в горошек.

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Сегодня стало известно, что 25-летняя одесситка поедет-таки в Нью-Йорк, сообщил Тelegram-канал Just Tennis. Хотя ранее Свитолина не собиралась выступать на Открытом чемпионате США. Видимо, малое количество соревнований таки заставило украинку решиться на этот шаг. К тому же, говорят, отменят крупный турнир в Мадриде, где Элина собиралась стартовать. Также в последний момент приняла решение и действующая чемпионка турнира – канадка румынского происхождения Бьянка Андрееску.

Таким образом, из первой десятки мирового рейтинга на хардовых кортах выступят девять теннисисток. Не будет там лишь австралийки Эшли Барти – лидера рейтинга WTA.

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В июле Свитолина выиграла турнир в Берлине – в ангаре аэропорта. Смотрите, как Элина выигрывала на турнире в Мексике в марте:

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теннис US Open Элина Свитолина заявка
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