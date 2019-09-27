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Завацкая проиграла первый в карьере полуфинал WTA

27 сентября, 11:10

Наша спортсменка уступила представительнице из Румынии

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Getty Images

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Украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла выйти в свой первый финал турнира WTA, уступив румынке Соране Кырсте. Ранее мы писали, что Завацкая пробилась в первый в своей жизни полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации, обыграв россиянку.

Матч длился 75 минут и закончился со счетом – 0:6, 3:6. Украинка осуществила 2 брейка, отдав 6 подач сопернице.

Кырстя в финале сыграет с победителем другой полуфинальной пары Кристина Плишкова – Элисон ван Эйтванк.

Напомним, накануне Ястремская сенсационно обыграла вторую ракетку мира на турнире в Ухане. На соревнованиях с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов вторая ракетка Украины выбила Каролину Плишкову.

Также мы рассказывали, что российская теннисистка пыталась продать место в квалификации турнира в США. 24-летняя Хромачева отстранена на три месяца и оштрафована на три тысячи долларов. Однако два месяца из этого срока и вся сумма штрафа назначены условно, так как россиянка не допустила дальнейших нарушений правил организации.

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теннис теннисистка Катарина Завацкая

Источник: Сегодня|Спорт

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