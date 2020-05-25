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Женские страсти в Ирпене: теннисисткам сборной Украины во главе с Цуренко устроили междусобойчик

25 мая, 13:14

Елена Павлова

Первый номер посева в одной группе с Дарьей Лопатецкой, Марта Костюк с - Надеждой Киченок

Пока международные теннисные турниры отменены как минимум до 20 июля, наших звезд можно будет увидеть на украинских кортах. Теннисистки сборной Украины сыграют в пригороде Киева. В воскресенье вечером состоялась жеребьевка женского турнира UTF Ladies Invitational, который стартует 26 мая на кортах Теннисного центра ФТУ в Ирпене.

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Восемь участниц соревнований были разбиты на две группы. В первую группу попали третья ракетка Украины и первая сеяная в Ирпене Леся Цуренко, также Людмила Киченок, Дарья Лопатецкая и Виктория Петренко. Во второй группе с сеяной Мартой Костюк за полуфинал поборются Надежда Киченок, Марианна Закарлюк и Мария Берген.

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Пресс-служба ФТУ обещает организовать прямая трансляцию турнира, которую можно будет смотреть на YouTube-канале федерации. Начало матчей во вторник, 26 мая, в 10:00.

Ранее мы сообщали, что украинская спортсменка-миллионерша показала соблазнительные фото в коротком платье.

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Леся Цуренко теннисистка Людмила Киченок Надежда Киченок Марта Костюк Дарья Лопатецкая

Источник: Федерация тенниса Украины

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