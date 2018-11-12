Зверев обыграл Чилича на старте Итогового турнира ATP

Сегодня, 19:23

Позднее в очном противостоянии встретятся Новак Джокович и Джон Изнер

Александр Зверев. Фото AFP
Александр Зверев. Фото AFP

Немецкий теннисист Александр Зверев добился победы над хорватом Марином Чиличем на Итоговом турнире ATP в Лондоне – 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут, за которые победитель сделал восемь эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Отметим, что у Чилича такие же статистические показатели по итогам встречи.

Позднее в группе Густаво Куэртена в очном противостоянии встретятся серб Новак Джокович и американец Джон Изнер.

Вчера состоялись два матча в группе Ллейтона Хьюитта – Кэй Нисикори победил Роджера Федерера, а Кевин Андерсон нанес поражение Доминику Тиму. В плей-офф турнира выйдут игроки, которые займут первое и второе места в группе.

Ранее мы писали, что в Лондоне участники Итогового турнира ATP приехали на церемонию его открытия в Вестминстер на метро.

Ранее мы писали, что Новак Джокович в пятый раз завершит сезон первой ракеткой мира. Лучший результат лишь у Пита Сампраса – шесть сезонов на первой строчке рейтинга.

Напомним, что женский Итоговый чемпионат WTA выиграла украинка Элина Свитолина.
теннис, Итоговый чемпионат АТР, Марин Чилич, Александр Зверев

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Источник:

Sportbox

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