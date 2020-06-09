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Звезда мирового тенниса Свитолина уже режется в Монако и готовится к турниру в Германии

9 июня, 20:17

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Элина потренировалась с соотечественницей Катариной Завацкой на корте в княжестве

Одна из лучших теннисисток планеты, украинка Элина Свитолина, начала тренироваться на корте, готовясь к возвращению на престижные турниры. Пока что известно, что Свитолина сыграет в Берлине на выставочном турнире в середине июля.

Пока что 25-летняя одесситка проводит время в Монте-Карло. Вчера Свитолина показала вид из собственной квартиры в Монако. Однако Элина все больше времени уделяет теннису. Так она показала фотографию с соотечественницей Катариной Завацкой, с которой провела совместную тренировку.

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А сегодня, во вторник, первая ракетка Украины выложила и небольшой видеоролик, на которой спрашивает у специалистов, стоит ли ей перематывать ногу сильнее.

Свитолина тренируется в Монако

Недавно бабушка Свитолиной влюбила Монфиса в украинский борщ.

Все профессиональные турниры WTA и ATP с середины марта находятся на паузе, а возвращение профессионалов ожидается лишь во второй половине лета. К тому же официальной даты выхода игроков на матчи пока нет, хотя в некоторых странах Европы проводят национальные соревнования.

Смотрите, как Элина феерически выигрывала на победном турнире в мексиканском Монтеррее

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видео теннис Элина Свитолина тренировка Монако

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