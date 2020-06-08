Жена Гусева сверкнула бюстом, а девушке Милевского не спится: горячие соцсети звезд спорта и их половинок

Теннисистка Свитолина показала себя под флагом Монако, звездный прыгун в воду Кваша спрятался с женой на Розовом Озере, а фигуристка Савченко вышла на лед с 9-месячной дочкой. Это и не только – в свежем обзоре самых интересных моментов из Instagram-жизни звезд украинского спорта и их вторых половинок.

Читайте также: "Это фотошоп?": Шовковский пополнил свой домашний зоопарк ежиком поразительного цвета

Лучшая молодая футболистка Украины 17-летняя Юлия Христюк, которая готовится покорить США, показала свои фото вне стадиона. Девушка в ее белоснежном платье – просто обворожительна.

INSTAGRAM

Реклама

Ведущая украинская теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась свежим фото, сделанным под флагом Монако. Ранее первая ракетка нашего тенниса рассказывала, что у нее в Княжестве имеется собственная квартира. "Счастливый понедельник", – подписала кадр с шикарными видом Свитолина, похваставшаяся футболкой с изображением милого ангелочка.

INSTAGRAM

Бронзовый призер Олимпийских игр-2008 и семикратный чемпион Европы по прыжкам в воду Илья Кваша выложил у себя в Instagram фото страстного поцелуя со своей красавицей-женой Илоной на Розовом Озере. "Как же у нас хорошо. Если кто не знает – Розовое Озеро находится на Азовском море, в с.Приозерное, что на Арабатской стрелке. Мы здесь очень часто бываем всей семьей", – рассказал фолловерам спортсмен.

INSTAGRAM

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский купается в лучах итальянского солнца с очаровательной супругой и своей милой дочуркой.

Реклама

Жена бывшего игрока "Динамо", а ныне ассистента главного тренера дубля киевлян Олега Гусева Мария похвасталась "миллионами роз", которые получила по случаю своего дня рождения. На этих фото от очаровательной блондинки с шикарным бюстом сложно оторвать взгляд. Еще более откровенный ракурс дает отражение красотки в зеркале: две сногсшибательных Марии Гусевых в одном кадре – просто огненная смесь!

INSTAGRAM

Знаменитая украинская фигуристка Алена Савченко, выигравшая олимпийское "золото" под немецким флагом, показала свою 9-месячную дочку Амилию от брака с британским художником Лиамом Кроссом. Счастливая мама даже с ветерком прокатилась со своей дочуркой по льду – малышка в это время выполняла эффектные движения ножками. С артистизмом у нее, как видим, полный порядок! Видно, что девочке не терпится и самой примерить коньки.

INSTAGRAM

Читайте также: На коньках в одном бикини: звездная фигуристка из Украины показала, какой ее видит муж-британец

Реклама

Между тем Артем Милевский после трех своих голевых передач в игре с "Минском", которые накануне принесли домашнюю победу брестскому "Динамо" 6:1, признался: "После таких побед долго нельзя спать". "А я не спала. Я у окна сидела", – написала в комментариях под этим постом украинского футболиста его белорусская возлюбленная Валерия. В связи с тем, что девушка живет в Минске, а Артем – в Бресте, им время от времени приходится быть в разлуке.

INSTAGRAM

А непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк, проживающий в США, поднял настроение своим фолловерам, разместив видео "спарринга" на сцене во время давней-давней церемонии "Оскар" с участием Сильвестра Сталлоне и Мухаммеда Али. Интересно, что на вопрос Тараса к подписчикам – а какой ваш любимый фильм о боксе? – подоспела с ответом мама Шелестюка – Елена. "Малышка на миллион", – написала она. "Мамуля, это отличный фильм!" – отметил Тарас.

INSTAGRAM

Смотрите "карантинное" интервью с украинкой звездой ММА Аленой Рассохиной

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама