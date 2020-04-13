Лучший боксер современности отказался участвовать в Олимпийских играх

Лучший боксер современности мексиканец Сауль Альварес не собирается выступать на Олимпийских играх в Токио. Чемпион мира в четырех весовых дивизионах заявил, что не собирается отбирать у кого-то мечту о "золоте" Олимпийских игр. Напомним, что Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на следующий гол из-за пандемии коронавируса.

"Если бы я хотел принять участие в Олимпийских играх – не перешел бы в профессионалы, не стал бы чемпионом мира и не достиг бы вершин в этом виде спорта. Однако, благодаря Богу, я добился всего этого. Не забывайте, что для многих спортсменов золото Олимпийских игр – мечта. Это их цель. Я не могу украсть мечту у молодых спортсменов. Как минимум по той причине, что это было бы нечестно", – сказал Канело. В тренде Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Сауль Альварес был признан лучшим боксером 2019 года по версии различных изданий. В прошлом году Канело объединил титулы в среднем весе и завоевал пояс WBO в полутяжелом весе, победив россиянина Сергея Ковалева.

Свой следующий бой мексиканец должен был провести 24 мая в Японии против Риота Мураты, который владеет "обычным" титулом WBA, но поединка, как и многие спортивные мероприятия, стал жертвой пандемии.

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