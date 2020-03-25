Олимпиаду-2020 могут снова перенести – на этот раз на весну

Томас Бах отметил, что окончательное время проведения Игр пока не определили

Вчера стало известно, чтоОлимпийские и Паралимпийские игры 20200 года перенесли на следующее лето из-за эпидемии коронавируса, но Игры могут провести даже весной. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Договоренность заключается в том, чтобы провести Олимпиаду не позднее лета 2021 года, Мы не ограничены одними лишь летними месяцами – у нас на столе все варианты", – сказал Бах в интервью Reuters.

Напомним, что после разговора Баха с премьер-министром Японии было решено, что олимпийский огонь останется в Японии, а Игры сохранят название Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020.

Ранее мы писали, что двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина выступила с весьма своеобразным объяснением происходящего в мире. "Перенос Олимпиады – Божье наказание. Нельзя было обижать Россию": эпический спич гимнастки-депутата из РФ.

Также мы сообщали, что церемония передачи олимпийского огня Японии прошла в Греции без зрителей. На встречу огня Игр-2020 японцы допустили лишь журналистов и небольшую часть зрителей.

Смотрите, как олимпийский огонь прибыл в Японию:

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Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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