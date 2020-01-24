Украине урезали олимпийское "золото": раньше в Токио нам прочили 17 место в медальном зачете

Больше всех наград на Играх в Японии должны выиграть американцы

Медали Олимпиады-2020 / Фото: Getty Images

Очередной прогноза на медальный зачет Олимпиады-2020 представил портал Gracenote. За полгода до старта Игр в Токио главным фаворитом на победу в медальном зачете считается сборная США. Аналитики прочат американцам в Японии 117 комплектов медалей. Из них 47 – золотых, 36 – серебряных и 34 – бронзовых. Ранее мы сообщали, что украинским спортсменам назвали премии за медали следующей Олимпиады.

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Второе место портал отдал сборной Китая с 87 медалями, а россияне и японцы могут набрать 66 и 65 наград соответственно. Украинской команде предсказывают четыре золотые медали. К ним должны добавиться пять серебряных и семь бронзовых. С 16 наградами в активе "сине-желтым" прогнозируется 19-е место в медальном зачете.

Напомним, что раньше американская аналитическая компания Gracenote прогнозировала Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград – золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотых – у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых. И если Юрий уже переквалифицировался из гребца в тренеры, то Олег снова среди претендентов на титул в спортивной гимнастике.

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