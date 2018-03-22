Мяч матча-открытия ЧМ-2018 полетел в космос

Космический корабль с мячом и талисманом мундиаля отправился на МКС

Пилотируемый корабль "Союз" с символикой чемпионата мира по футболу отправился на МКС. Экипаж космического судна состоит из космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.

Они привезут на орбиту мяч чемпионата и талисман – волка Забиваку. Ожидается, что этим мячом сыграют команды России и Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018 14 июня в "Лужниках".

Ранее сообщалось, что экипаж МКС планирует сыграть в футбол во время проведения чемпионата мира на Земле. До этого участники научных команд из разных стран уже провели турнир по бадминтону.

Напомним, что чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона назвал своих фаворитов предстоящего мундиаля. По мнению легендарного аргентинца больше всего шансов выиграть ЧМ-2018 имеют Германия и Испания.

Вчера стало известно, что сборная Англии будет везти в Россию свои продукты и поваров. Британцы опасаются, чтобы их не отравили на ЧМ-2018.

Ранее британский политик Стивен Киннок предложил перенести ЧМ-2018 в другую страну.