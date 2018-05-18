Заставили Россию говорить на украинском: Климкин ответил на троллинг по поводу ЧМ-2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщение МИД России в twitter с призывом к украинцам посетить чемпионат мира 2018 года. Напомним, на днях МИД Украины призвал соотечественников отказаться от поезди на ЧМ-2018 в России. В ответ российская сторона обратилась к болельщикам на украинском языке.

"Видите, по меньшей мере мы заставили Россию говорить на украинском. Это можем записать себе в актив (смеется). Но на самом деле то, что говорит МИД России, я никогда не комментирую. Мы смеемся, но дело слишком серьезное. Я сам – большой фанат футбола, однако этот масштабный спортивный праздник состоится в России, которая является агрессором. Поэтому украинцы, которые купили билеты, или хотят это сделать, должны учесть все риски. Это – личное решение. У каждого болельщика есть своя совесть, есть свое сердце, есть свое понимание.

Мы, конечно, будем помогать всем, но смотрите ... Едут туда украинцы. Провокации от российских спецслужб возможны? Безусловно. Нужно быть бдительным каждую секунду? Сто процентов. Все опросы общественного мнения в России – кого там особенно любят, а кого особенно не любят – указывают на то, что они не любят нас, украинцев. Могут быть какие-то бытовые конфликты? Безусловно, могут.

Одну вещь хочу сказать очень четко в отношении участников АТО. В России есть все списки, они их собирают и обязательно попытаться поймать. Очень-очень хорошо взвешивайте все нюансы и старайтесь не рисковать.

Наши консулы будут работать очень плотно. Мы сделали такую матрицу, план, каким образом они будут выезжать на места, где будет футбол. Откроем горячую линию – и в нашем посольстве в Москве, и в каждом из консульств. И все же я еще раз советую: лучше 15 раз подумать, прежде чем поехать в Россию. Впереди – еще много достойных футбольных праздников", – сказал Климкин.

Напомним, украинский дипломат Маркиян Лубкивский предложил план действий, как обезопасить украинцев на чемпионате мира в России. По его словам, согласно информации FIFA, по состоянию на апрель 2018 года, более четырех тысяч украинцев приобрели билеты на матчи чемпионата мира в РФ.

Недавно Украина предложила отправить в Россию миссию ОБСЕ из-за предстоящего футбольного турнира. Представитель Украины в организации Евгений Филипенко заявил, что после репрессий россиян, которые выходили на акции протеста, опасность может грозить и иностранцам, которые приедут поболеть за свои команды на чемпионат мира.