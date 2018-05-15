Близится чемпионат мира в России: Климкин предупредил украинцев об опасности

Дипломат обратился к украинцам с призывом в связи с грозящей им опасностью на российской территории

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал граждан Украины не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу, который начнется в июне. Об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.

По его словам, для украинцев опасно находиться на российской территории.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", – заявил Климкин.

В то же время он напомнил и о скандальном российском газопроводе и резко раскритиковал его.

"Российский газ как нервно-паралитическое вещество для безопасности энергетического рынка Европы. "Северный поток – 2" является политически ангажированным проектом, а не чисто экономическим, и никому кроме самой России не нужен", – заявил дипломат.

Напомним, недавно Украина предложила отправить в Россию миссию ОБСЕ из-за предстоящего футбольного турнира. Представитель Украины в организации Евгений Филипенко заявил, что после репрессий россиян, которые выходили на акции протеста, опасность может грозить и иностранцам, которые приедут поболеть за свои команды на Чемпионат мира.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объяснял, зачем Путину Чемпионат мира по футболу. Он считает, что это не имеет ничего общего со спортом, а геополитика чистой воды в исполнении Путина.