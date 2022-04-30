"24 февраля стало ясно, что дальше прятать голову в песок невозможно" – Игорь Волобуев

Топ-менеджер путинского банка, через который Европа оплачивает российский газ, рассказал, кто самый богатый человек на Земле и почему скоро все будет нормально

Россиянин, о котором за последние говорят в Украине не меньше, чем о войне, Игорь Волобуев, рассказал "Сегодня" в подробностях, почему будет проситься в тероборону Украины и что для него стало "последней каплей" в Москве.

До недавнего времени Волобуев был вице-президентом ключевого финансового учреждения России – Газпромбанка. Через этот банк Европа платит России за газ.

Реклама

Отец держался мужественнее меня

- Игорь, о Вашем приезде в Украину сейчас много говорят. Что стало решающим фактором, "последней каплей" для принятия такого решения?

- Не хочу произносить банальной фразы, что лучше поздно, чем никогда. Это не оправдывает. Я не мог раньше уехать, потому как у меня были семейные обстоятельства и обязательства, которые меня сдерживали. В первый день войны, 24 февраля, я понял, что прятать голову в песок и делать вид, что тебя это не касается – такое стало уже невозможным.

Реклама

С одной стороны, я мог бы продолжить жить прежней жизнью. Но, знаете, все восемь лет у меня внутри все болело и накапливалось…

Все началось с моего родного города Ахтырки. Для меня там родной каждый камушек. Там улицы, по которым я ходил в школу, дворы, по которым я катался на велосипеде.

- В Ахтырке у Вас есть родные, да?

- Отец держался мужественнее меня. Я ему так и сказал, что будь я на твоем месте, то не знаю, держался так бы или нет. А он мне ответил, что у него не было бы выбора. Иногда было так, что ему приходилось сидеть в подвале всю ночь.

Реклама

Мне звонили и писали и другие люди из других регионов. Украинское общество за эти восемь лет прошло большой путь. В 2014 году я приезжал на машине с российскими номерами, и люди с запада Украины у меня спрашивали, мол, как я приехал. Спрашивали, потому как боялись, что машину с такими номерами могут сжечь. Я объяснял, что я здесь родился.

Прощаясь, мне тогда говорили, что, мол, простые люди могут приезжать, ведь враги украинцев – это Путин и российская власть. Я еще тогда говорил, что они обольщаются, думая, что воюет только Путин. Стреляет непосредственно не Путин.

Отец топ-менеджера Газпромбанка остался в Ахтырке и пережил чудовищные бомбардировки города

- Верно ли, что Вы хотите вступить в ряды территориальной обороны? Если да, то где – в Ахтырке или в Киеве?

- В первые дни я увидел фотографию очереди в военкомат Ахтырки. Большинство людей, даже не имеющие боевого опыта, готовы в любой момент взять в руки оружие. Фото из военкомата дало понять, насколько народ сплочен. Если сейчас сдаться, то не будет страны, не будет нации. Надеюсь, что у меня получится воплотить свое желание вступить в ряды теробороны. В киевскую или ахтырскую – думаю, это не имеет значения.



"Друг из Ахтырки сказал, что не поверил бы, если б меня не знал"

- Как отреагировали Ваши близкие на такое решение?

- В России никто не знал. Никто не знал, куда я поехал на самом деле. Я сказал, что поехал в Турцию. Я очень много путешествовал, был в 75 странах, поэтому такая моя спонтанная поездка – это нормальная история.

- А в Украине?

- Некоторые мне сказали, что для них это странно с той точки зрения, почему только сейчас я приехал. То есть, считали, что я для этого давно созрел.

Хочу сказать, что я ниоткуда не сбегал, как пишут некоторые СМИ. Возможно, кому-то в 50 лет страшно начать жизнь с нуля, мне не страшно.

Надеюсь, что в России найдутся и другие люди, которые, чтобы быть в ладах со своей совестью, пойдут на крайние меры. Когда идет речь о жизни целого народа, то все бытовые сложности меркнут.

- Есть ли в Украине такие люди, которые вам сказали, что не верят, не доверяют Вам?

- Один близкий друг из Ахтырки, который сейчас живет в Киеве и который знает меня с 20 лет, просмотрел мои интервью и после этого сказал, что не поверил бы, если бы не знал меня.

История, которую Игорь Волобуев рассказывает сейчас украинским журналистам, даже его друзьям из Ахтырки кажется невероятной

Убийства топ-менеджеров могут еще повториться

- Ранее Вы говорили, что Газпром сделал достаточно много, чтобы дискредитировать Украину как надежного поставщика газа. Расскажите, как велась эта работа.

- Если мы говорим о газовых войнах, то всем этим управлял Алексей Громов, заместитель руководителя администрации президента. Газпром, скорее, исполнял. Мы продвигали основные тезисы о том, что украинская газотранспортная система – старая и ненадежная.

Тезисы были о том, что у Украины нет денег, Украина у нас ворует, если ей не хватит, то она возьмет из транзитной трубы. Другими словами, продвигался тезис, что Украина – это недобросовестный покупатель и партнер, поэтому проще ее обойти.

Примеры "высасывались из пальца". Газпром пытался креативить, но основные тезисы приходили из Кремля.

- Сейчас много говорят о серии загадочных смертей топ-менеджеров, работавших в системе Газпрома. Вы верите в официальные версии о самоубийствах?

- Согласитесь, что репутация у России и российских спецслужб такова, что им убить человека – вообще не проблема.

Репутация России сформирована на протяжении десятков лет так, что человеческая жизнь для нее вообще ничего не стоит. Мы же видим, как Россия посылает на убой своих граждан.

Если человек находится в России и представляет опасность, это я о Владиславе Аваеве (топ-менеджер Газпромбанка, найденный мертвым вместе со своей женой и дочерью – Авт.), это для них вообще не проблема. Я уверен, что их (топ-менеджеров – Авт.) убили.

Так выглядит главный офис Газпромбанка в Москве на Озерковской набережной / Фото: wikipedia.org

- Как считаете, какую опасность представлял Аваев?

- Он мог что-то знать, мог что-то лишнее сказать или сделать. Нужно понимать, что есть люди, владеющие разного рода информацией. Не всех убивают. Но, значит, что-то пошло не так.

- Как думаете, подобные смерти могут повториться?

- Я думаю, да. Такие истории могут возникнуть и среди военных. Они могут начать стреляться. Провалы, которые допускает российская армия – они могут тоже привести к таким последствиям.



Самый богатый человек на Земле – это путин

- Интересно Ваше мнение о том, почему Запад не может закрыть счета Путина? Как ему удается прятать свои деньги?

- Я убежден, что это дело времени. Не так долго ждать, когда режим посыплется. Уже есть санкции против самого Путина и его дочерей, его окружения. Нужно немного подождать. Политическая воля на разных уровнях, в разных странах уже появляется. Сейчас начинают принимать более радикальные санкции, помогать Украине оружием.

Политическая система долго раскачивается, она не гибкая. Все будет нормально, скоро увидим.

- Насколько богат Путин?

- Его давно называют самым богатым человеком на Земле. Он распоряжается ресурсами всей страны. Он захотел пойти войной – пошел. Задействован весь ресурс по решению одного человека.

Волобуев говорит, что у него болело и накапливалось с 2014. Дальше жить обычной жизнью он не мог



Нужны санкции против Газпрома и нефтяных компаний

- Что в кулуарах говорят московские чиновники о войне, прогнозах?

- Чем выше уровень, тем меньше разговаривают на эти темы. Потому как могут, сказав что-либо, попасть в неприятную историю. Избегают таких разговоров. Чем выше человек по должности в России, тем дороже его слово будет стоить ему же.

- Как считаете, как скоро санкции нанесут удар по России?

- Нужны более решительные действия. Основное, на чем держится российская экономика – это нефть и газ. Это та "булава", которой они размахивают. У меня нет сомнения, что газовая "булава" станет спущенным шариком. Нужны секторальные санкции, направленные на сокращение возможностей Газпрома и нефтяных компаний.