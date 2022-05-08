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Каким странам грозит ядерный удар? Грозев раскрыл планы Кремля

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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8 мая, 19:12
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Эксперт все же склоняется к тому, что риск ядерного удара снизился по сравнению с началом войны
Возможность ядерного удара невысока
Возможность ядерного удара невысока / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист-расследователь Христо Грозев поделился собственными наблюдениями по поводу вероятности применения ядерного оружия Россией. Последние заявления Запада, считает журналист, о том, что они готовы действовать в случае ядерной угрозы, не являются сдерживающим фактором Путина.

Об этом он сообщил в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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"Еще в конце прошлого года нам рассказывали люди довольно близкие к Кремлю, что Путин вообще начал с гордостью рассказывать о том, что он готов нажать на кнопку даже если это приведет к войне с Западом. То есть он будто хочет этого".

Однако Грозев все же склоняется в своих рассуждениях на то, что риск ядерного удара снизился по сравнению с началом войны.

"В начале войны, когда Россия никак не говорила о превентивном оружии, мне кажется, что риск был значительно выше. Ибо они обычно говорят с точностью наоборот то, что думают. То есть, когда они молчали о ядерном оружии, я считал, что риск высок, вот сейчас они начали угрожать, примерно две недели назад, и я считаю, что риск снизился".

Спад угрозы также может быть связан с тем, отмечает журналист, что очень многие персоны из правительственной верхушки России стали верить, что у Путина не все в порядке с мозгом и со здоровьем. Поэтому они могут рискнуть не выполнить его ядерный приказ. Путин тоже понимает, что такое возможно и не будет себя ставить в ситуацию.

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"Я считаю, что риск на сегодняшний день невысок. Но если что-нибудь изменится, риск не будет ограничен для Украины, скорее всего, не будет даже по Украине этот риск максимальный. А по странам, которые Путин считает своим злым врагом еще давно: Балтика, Польша, даже Германия".

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