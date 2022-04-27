Арестович назвал главные направления атаки оккупантов

Враг существенно замедлил свое продвижение, отметил советник главы ОПУ

Арестович рассказал, что ВСУ на Донбассе отразили 9 атак оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия в Украине продолжает наступление на Донбассе и пытается уничтожить защитников Мариуполя.

Об этом на брифинге 27 апреля рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Наши войска проводят стратегическую оборонную операцию. Главные направления сосредоточения усилий российских захватчиков – зона ООС в направлении на Славянск – Краматорск, это Мариуполь, где они пытаются продолжить уничтожать наших защитников, но это им не удается", – сообщил он.

Арестович отметил, что только на территории Донецкой и Луганской области за минувшие сутки отбиты 9 атак врага:

"Уничтожены 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной и 17 единиц бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика и 1 зенитная установка".

Также советник главы ОПУ рассказал, что враг продолжает пытаться выйти на границы Херсонской области.

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"Ему это не удается, потому что благодаря очень эффективному сообщению наших разведывательных средств, а также авиации и артиллерии мы наносим умелые и очень удачные удары по местам скопления противника, по его командным пунктам, по складам боеприпасов, что эффективно позволяет сорвать ему темпы наступления, замедлять их, а на некоторых участках останавливать. Та самая картина на направлении Гуляйполя и Запорожья. Враг существенно замедлил свое продвижение, на некоторых участках не продвигается вообще", – сказал он.

Боец Нацгвардии рассказал об обороне Донбасса

Воин бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины с позывным "Шкипер" дал "видеоинтервью из ада", в котором рассказал об обороне Рубежного Луганской области от оккупантов.

"Противник пытается продвинуться вглубь Рубежного, но у него ничего не получается, все его атаки захлебываются их "двухсотыми" и "трехсотыми". Наша арта работает, наша пехота работает – все как должно. У противника нет никаких шансов на любой успех, я считаю", – подчеркнул боец бригады быстрого реагирования.

"Шкипер" сообщил, что Рубежное выглядит сейчас разрушенным на 60-70%: