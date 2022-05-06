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Арестович назвал три ключевых направления наступления оккупантов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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6 мая, 21:03
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По его словам, самое большое усилие враг сосредоточил на направлении от Изюма
Враг пытается прорвать оборону украинских защитников
Враг пытается прорвать оборону украинских защитников / Фото: Коллаж: Сегодня

На данный момент бои с оккупантами ведутся на трех направлениях. Под "прицелом" врага сейчас Донецкая, Харьковская и Запорожская области.

Об этом сообщил Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

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"Если пройтись по периметру нашей страны, то можно увидеть, что основные ожесточенные бои идут на трех направлениях. Это Луганская область. Враг пытается окружить Рубежное и Попасную, Северодонецк. Это направление Славянско-Краматорское от Изюма, Барвенково. И попытки пробить линию разграничения в районе Авдеевки и окружить наши войска. Второе направление это с Гуляйполе на Запорожье. И третье – это от Херсона по правобережью Днепра на Кривой Рог", – говорит Арестович.

По его словам, самое большое усилие враг сосредоточил на направлении от Изюма.

"Однако продвигаться противнику не удается. Наши войска ведут оборонную операцию, которая достаточно успешная для нашей стороны, хотя немалой ценой. Кроме того, враг пытается добить защитников "Азовстали". Скорее всего, они хотят это сделать до 9 мая", - добавил советник.

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Ракетный удар по Киеву

В Киеве в результате вражеского обстрела оккупантами частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.

"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены пять человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении ГСЧС.

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