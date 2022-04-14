Суд арестовал имущество Медведчука и его жены Марченко

Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта

Имущество семьи Медведчука арестовано. Фото: коллаж "Сегодня"

13 апреля арестовали еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена.

Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора через суд уже арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука.

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Дело Медведчука

Виктор Медведчук обвиняется в передаче спецслужбам РФ сведений, содержащих гостайну (в 2020 году политик якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии) и в антиукраинской деятельности (кума Владимира Путина подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

На момент нападения России на Украину он должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. 12 апреля президент Зеленский опубликовал фото Медведчука в форме ВСУ и наручниках.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением обменять задержанного политика на украинских военных, которые находятся в плену у россиян.

Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.

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