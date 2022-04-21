Арестович рассказал, может ли Украина пойти в наступление на Россию

Украинская армия хорошо подготовлена для оборонительных действий, для наступления нужно тяжелое вооружение. Об этом рассказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович на YouTube – канале.

"У нас нет тяжелого вооружения. А наступление – это более сложный вид боевых действий, нежели оборона. Для этого нужно тяжелое вооружение, дальнобойная артиллерия, танки, БМП, БТР, а также хорошо обученная армия, которая умеет проводить наступательные операции. А это сложно. Наступать намного труднее, чем обороняться. Украинская армия показывает хорошие примеры касательно обороны, а что касательно наступления – намного сложнее", – рассказал Арестович.