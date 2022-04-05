Арестович рассказал о массовых убийствах в Херсоне

Жертвами захватчиков стали чиновники, силовики и бизнесмены

Алексей Арестович: "В Херсоне захватчики в основном убивали представителей местного самоуправления". Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсоне зафиксированы массовые убийства жителей, совершенные российскими оккупантами. В основном жертвами захватчиков стали чиновники, силовики и бизнесмены. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"В Херсоне тоже есть массовые убийства. Десятки жертв", – сказал Арестович.

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По его словам, украинской власти пока не известно о фактах расправ над мирным населением, захватчики в основном убивали представителей местного самоуправления.

"Ни один мэр уже убит. Там расправы над бывшими военнослужащими, силовиками – бывшими и действующими, бизнесменами, которые не захотели отдать машины или помещения, над просто теми, кто не понравился. Таких трупов там десятки. Опять же пыточные работают. И там тоже роют могилы для массовых захоронений", – говорит советник главы Офиса Зеленского.

По его словам, в данное время ситуация в Херсоне выгляди лучше, чем в Буче, где обнаружены сотни убитых мирных жителей.

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"Но надо понимать, что там действует украинское сопротивление. Кроме того, видимо, россияне опасаются, потому что надеются удержать эту территорию", – подытожил Арестович.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские захватчики планировали проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".

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12 марта в Херсоне прошло экстренное заседание областного совета, на котором было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно.

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