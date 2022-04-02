Арестович: РФ будет бить ракетами по Украине почти до последнего дня войны

Россия использовала около 90% крылатых ракет с начала войны против Украины

Алексей Арестович рассказал о ситуации с ракетами в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что военные РФ будут бить ракетами по Украине до последнего дня войны. У россиян еще много ракет авиационного базирования и они бьют этими ракетами преимущественно со стратегических бомбардировщиков.

Об этом Арестович сказал на телемарафоне, передает РБК-Украина.

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"Они будут бить ракетами долго, я думаю, что почти до последнего дня конфликта, потому что у них очень много крылатых ракет авиационного базирования. И они бьют этими ракетами преимущественно со стратегических бомбардировщиков, которые даже не входят в воздушное пространство Украины", – сказал Арестович.

Также у России еще много баллистических ракет типа "Искандер".

У РФ почти закончились "Калибры", но еще много "Искандеров"

Россия использовала около 90% крылатых ракет с начала войны против Украины. Но у оккупантов есть еще "Искандеры", которые, вероятно, будут запускаться с территории Беларуси. Об этом сказал в эфире Украина 24 советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Надо понимать, что "Калибры" россиян, то есть крылатые ракеты, почти иссякли – думаю, 90% "Калибров" выстрелены по территории Украины. У них сейчас остались в основном системы "Искандер" и "Точки-У". "Искандеров" они использовали не более 30%, то есть думаю, что стрелять они будут еще долго, в том числе с территории Беларуси. Они это делают, фактически держа в заложниках режим Лукашенко и народ Беларуси", – сказал Арестович.

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