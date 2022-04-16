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Арестович: РФ начала отправлять в Украину технику 60-х годов

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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16 апреля, 10:15
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По словам советника ОП, Россия начала собирать ресурсы в самых отсталых воинских частях
Арестович рассказал о плачевном техническом состоянии армии РФ
Арестович рассказал о плачевном техническом состоянии армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия достает для войны в Украине старую технику, которая уже была списана — об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"Замелькала российская техника на платформах, которые идут в России. БТР-60, это с открытым верхом. "Град-1", это на ЗИЛах такая установка. В общем, техника 60-х годов. Это к вопросу, что "мы сейчас мобилизируемся, и весь мир в труху". Они достали то, чего больше нигде нет. Это было только в самых отсталых частях, и то давно снято с хранения и так далее. Нет техники! Есть проблемы с техникой, сейчас это замелькало, и можно говорить о фактических подтверждениях. БТР-60 и "Град-1" — это дальше уже некуда падать. Вот и вся история. Это конец войны, она проиграна Россией", — сказал он.

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Кремль думает над подачей своего поражения

По словам Арестовича, в Кремле уже поняли, что Россия проиграла войну против Украины. Проблема в том, как подать это простым россиянам, так как власть уже стала заложником собственной пропаганды.

"Общественная угроза заключается в том, что Путин "продал" своим соотечественникам телевизор. Сидит где-то в Омске человек, щелкает телевизор, где ему показывают, какая крутая российская армия... Диванные патриоты, которые поддерживают агрессивный курс, сделали самого Путина заложником этого курса. Он не может так просто "продать" им поражение в войне, это главная дилемма сейчас", — сказал он.

Арестович отметил, что переломным моментом стало затопление флагмана ЧФ РФ "Москва".

"На второй день после затопления крейсера "Москва", то есть, на 51-ые сутки российского вторжения в Украину мы можем говорить, что войну Россия проиграла", подчеркнул он.

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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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