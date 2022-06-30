Арестович спрогнозировал замедление темпов российского наступления – причина

Российские военные своими ракетными обстрелами растеряли наступательный потенциал и вынуждены будут замедлиться и переходить в оборону. Об этом рассказал в своем Telegram-канале внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Об этом говорят британские, американские и все аналитики мира, об этом говорит дата, которую поставило российское командование. В ближайшие недели российская армия будет замедлять свои темпы и постепенно останавливаться, становиться в оборону, потому что они просто растеряли наступательный потенциал. Понимаете, что произошло? Эти люди для взятия Попасной и Северодонецка растеряли крупнейший потенциал. И за тот период, пока они теряли свой наступательный потенциал, наш начал увеличиваться", – сказал Арестович.
По его словам, из-за недавнего ракетного обстрела в Кременчуге, украинским военным в ближайшее время выделят противоракетные системы, если бы не эта ситуация, пришлось бы ждать еще очень долго.
"Нам добавили (вооружения – ред.) за счет их безумной стрельбы по торговым центрам. Решение про ПВО принималось бы еще полгода, поверьте. И тут речь идет уже не про ПВО, а про противоракетные системы. Своими действиями они резко ускорили поставки нам военной помощи и замедлили свои действия на этой операции, на этом ракетном терроре", – резюмировал он.
Пауза в наступлении
Штурмовые операции Лисичанска не помогут России иметь преимущество в войне, в ближайшее время наступления российских войск значительно снизятся. Согласно прогнозу аналитиков, оккупанты в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит ВСУ начать контрнаступления.
Что этому предшествовало
27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Впоследствии мэр сообщил, что удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и раненые. Позже стало известно, что речь идет о ТЦ "Амстор".
В Сети появилось видео момента взрыва в результате ракетного удара по Кременчугу. Его сняли камеры наблюдения с расстояния около полукилометра. Обломки снаряда долетели даже до камер.
Правительство Германии решило ускоренными темпами начать выделять Украине вооружение, необходимое для победы над армией России. Теперь эта страна пообещала предоставить нам новейший зенитно-ракетный комплекс для ПВО.