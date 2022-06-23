Германия передаст Украине суперсовременную ПВО, которой нет даже у Бундесвера

Правительство Германии решило ускоренными темпами начать выделять Украине вооружение, необходимое для победы над армией России. Теперь эта страна пообещала предоставить нам новейший зенитно-ракетный комплекс для ПВО.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24" со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника, который отдельно поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за эту сделку.
Что известно
Сообщается, что речь идет о 10 стационарных системах IRIS-T SLS, которые оснащены ракетами класса "земля-воздух" малой дальности. Они считаются одними из самых лучших в мире. Мало того, их нет на вооружении даже в самой ФРГ.
"Надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке следующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение последующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной", – пояснил посол.
Также посол рассказал, что дипломатам удалось в тесном взаимодействии с производителем Diehl Defence преодолеть политическое сопротивление и добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро за счет правительства Германии.
Характеристики системы
Ракетная система средней дальности IRIS-T SLS способна поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км (вертолеты, самолеты, а также крылатые, противокорабельные, противорадиолокационные и иные типы ракет). Радиолокационная станция выявляет цели в радиусе 250 км.
Ракеты IRIS-T имеют охлаждаемую инфракрасную головку самонаведения.
Помощь Германии
- Днем ранее, 22 июня канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что Украина получит хорошее вооружение.
- 18 июня глава немецкого правительства также намекнул, что все будет и будет доставлено в нашу страну в срок.
- В СМИ попал перечень вооружения, которое Германия собралась передать ВСУ, и там значится как оборонительное, так и наступательное оружие.