Германия передаст Украине суперсовременную ПВО, которой нет даже у Бундесвера

ВСУ могут расчитывать на 10 стационарных систем

Посол Мельник поблагодарил Шольца за контракт на суперсовременные ПВО / Коллаж "Сегодня"

Правительство Германии решило ускоренными темпами начать выделять Украине вооружение, необходимое для победы над армией России. Теперь эта страна пообещала предоставить нам новейший зенитно-ракетный комплекс для ПВО.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24" со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника, который отдельно поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за эту сделку.

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Что известно

Сообщается, что речь идет о 10 стационарных системах IRIS-T SLS, которые оснащены ракетами класса "земля-воздух" малой дальности. Они считаются одними из самых лучших в мире. Мало того, их нет на вооружении даже в самой ФРГ.

"Надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке следующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение последующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной", – пояснил посол.

Также посол рассказал, что дипломатам удалось в тесном взаимодействии с производителем Diehl Defence преодолеть политическое сопротивление и добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро за счет правительства Германии.

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Характеристики системы

Ракетная система средней дальности IRIS-T SLS способна поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км (вертолеты, самолеты, а также крылатые, противокорабельные, противорадиолокационные и иные типы ракет). Радиолокационная станция выявляет цели в радиусе 250 км.

Ракеты IRIS-T имеют охлаждаемую инфракрасную головку самонаведения.

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